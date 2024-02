Dana White inaugura Instituto de Performance do UFC no México; veja

Constantemente, Dana White, presidente do Ultimate, mostra seu apreço pelo México. E, na última quinta-feira (22), o cartola deu mais uma amostra da importância de tal mercado para a organização, já que inaugurou o Instituto de Performance do UFC no país (veja abaixo ou clique aqui). De acordo com a informação do site 'MMA Junkie', o importante estabelecimento da companhia vai abrir as portas oficialmente em abril.

Vale destacar que, neste sábado (24), acontece o UFC México, tornando a decisão de inaugurar o Instituto de Performance no país propícia. Na importante cerimônia, Dana contou com a companhia de membros da alta cúpula da organização e de profissionais como Alexa Grasso e Alexandre Pantoja, campeões do peso-mosca (57 kg), entre outros.

"Este é um sonho, um objetivo meu há muito tempo, desde 2001. Eu estava dizendo a esses caras para andarem pelos corredores e olharem para a academia. Esta incrível instalação é fantástica. Eu queria isso há muito tempo, então estou muito animado. Obrigado a todos que fizeram isso acontecer. A primeira instalação que fizemos foi em Las Vegas, depois na China e agora estamos aqui. Fica melhor cada vez que construímos uma. Agora, você pode dizer que o Instituto de Performance do México é o melhor Instituto de Performance do UFC, sem dúvida. Este lugar é incrível. À medida que continuamos construindo e aprendendo, continuamos melhorando", declarou o cartola.