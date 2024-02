UFC México: Brian Ortega protagoniza encarada com Yair Rodríguez junto dos filhos; veja

Brian Ortega inovou no 'media day' do UFC México e acabou promovendo a revanche contra Yair Rodríguez, programada para acontecer neste sábado (24), de forma inusitada. Na última quarta-feira (21), 'T-City', ao ficar frente a frente com o adversário, convocou seus dois filhos para 'reforçar' seu lado na encarada (veja abaixo ou clique aqui).

Geralmente, as encaradas pré-luta entre os atletas apresentam clima hostil, mas não com Ortega e Rodríguez. Vale pontuar que, mesmo sendo adversários pela segunda vez no UFC, os atletas são amigos. Tanto que 'T-City' aproveitou a boa relação com 'Pantera' e não titubeou em chamar seus filhos para o aguardado momento. Ao ver as duas crianças em sua frente, Yair riu, as cumprimentou e abraçou Brian, esbanjando 'fairplay'.

Aguardada revanche

Na primeira luta, realizada em 2022, Rodríguez levou a melhor diante de Ortega. No final do primeiro round, 'T-City', especialista em jiu-jitsu, sofreu uma lesão no ombro e ficou impossibilitado de atuar. Dessa forma, 'Pantera' saiu do octógono com a vitória por nocaute técnico.