PFL anuncia estreia de Ngannou contra vencedor da luta Bader vs Problema

Após se desligar do UFC e assinar um contrato com a PFL em maio, Francis Ngannou passou a se dedicar ao boxe, mas, agora, voltou a dar atenção ao MMA. Tanto que o gigante camaronês estará de olho na luta entre Renan Ferreira e Ryan Bader, campeões do peso-pesado da 'Professional Fighters League' e do Bellator, respectivamente, que acontece neste sábado (24), na Arábia Saudita. E não é para menos, já que, nesta quinta-feira (22), a liga anunciou que a estreia de 'The Predator' no cage será contra o vencedor do importante combate, ainda sem data.

A decisão da PFL foi divulgada através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) e por meio de um comunicado enviado à imprensa. Vale destacar que Ngannou já havia elogiado 'Problema' e o mencionado como um potencial adversário. Por sua vez, o brasileiro deixou claro seu interesse em se testar contra o ex-campeão do peso-pesado do UFC. Já o veterano Bader também abriu as portas para ser o primeiro oponente do camaronês na 'Professional Fighters League'. De acordo com a empresa, 'The Predator', que luta boxe com Anthony Joshua, em março, na Arábia Saudita, estará no show e vai assistir de perto o duelo entre os atletas.

"A PFL tem o prazer de anunciar que o retorno de Ngannou ao MMA na divisão de pay-per-view será contra o vencedor da superluta campeão da PFL vs campeão do Bellator, nos pesados, entre Ferreira e Bader. Ngannou é um verdadeiro ícone dos esportes de combate com uma base de fãs e apelo global. Nós, junto com o resto do mundo do MMA, estaremos de olho para ver quem será seu primeiro adversário", informou a alta cúpula da PFL, em um comunicado enviado à imprensa.