Parceiro de Do Bronxs, Lipe Detona promete nova versão no UFC México: "Mais inteligente"

Apesar de ter deixado uma boa impressão em sua estreia no Ultimate, em setembro do ano passado, o peso-mosca (57 kg) Felipe dos Santos - conhecido como 'Lipe Detona' - enxergou a necessidade de evoluir e adaptar seu jogo para, quem sabe, repetir o sucesso na organização de seu companheiro de equipe Charles Do Bronxs. Por isso, a jovem promessa da 'Chute Boxe Diego Lima' promete apresentar uma versão aprimorada no octógono do UFC México, neste sábado (24), quando medirá forças com Victor Altamirano.

Inicialmente escalado para buscar uma vaga no UFC através do Contender Series, em agosto, Lipe viu seu combate ser cancelado de última hora por conta de problemas com a saúde do seu adversário. A tristeza do alagoano, entretanto, durou pouco, já que logo na sequência foi contratado pelo principal evento de MMA do mundo e já com compromisso marcado, diante do angolano Manel Kape, na edição de número 293, realizada na Austrália.

Apontado como azarão para o duelo e sem um camp de preparação voltado para enfrentar um dos principais atletas da divisão, o brasileiro surpreendeu com uma atuação memorável e, apesar de ter sido derrotado por pontos, recebeu elogios do presidente do UFC, Dana White. Mesmo assim, Lipe manteve os pés no chão e, com humildade, soube reconhecer suas falhas no combate de estreia na liga, apontando - em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui) - a necessidade de atuar de forma mais inteligente e menos afobada em sua segunda experiência no octógono mais famoso do mundo.