Fim da rivalidade? Alex Poatan se mostra aberto a treinar com Adesanya

Uma das maiores rivalidades dos esportes de combate pode virar uma parceria no futuro. Escalado pelo UFC para enfrentar Jamahal Hill na luta principal da edição de número 300, que acontece em abril, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira já faz planos para sua carreira e se mostra aberto a treinar com Israel Adesanya.

Mas, apesar da surpreendente ideia, a possível parceria entre 'Poatan' e o nigeriano não é simples de se tornar realidade, sendo necessária uma condição. De acordo com o campeão dos meio-pesados (93 kg), a união profissional com 'The Last Stylebender' só vai acontecer, caso não lutem pela terceira vez no octógono. Vale pontuar que Alex já deixou claro ter a intenção de desempatar a rivalidade com o ex-campeão do peso-médio (84 kg) no UFC. Sendo assim, o hipotético projeto envolvendo os atletas segue apenas no papel, mas já habita o imaginário dos fãs.

"Eu até treinaria junto com Adesanya. Se tivesse uma oportunidade, é um cara muito experiente, fez o que fez e, assim como eu sou um cara experiente, venho fazendo muitas coisas. São estilos que algumas coisas são parecidas, mas muitas coisas são diferentes, poderia acrescentar em nossos jogos. 100% aberto a treinar com ele. Tudo pode acontecer. Se a gente tivesse a certeza de que seria impossível da gente lutar, lógico que faria isso. Mas, se sei que vai rolar alguma coisa, é lógico que não vou fazer isso. Quando a gente está disputando, é lógico que tem que ter essa rivalidade, mas, depois, tem que acabar isso", declarou o atleta, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.