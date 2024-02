Sensação do Ultimate, Diego Lopes tieta Charles do Bronxs nos bastidores do UFC México

Um encontro inusitado entre brasileiros ocorreu nos bastidores do UFC México, evento programado para acontecer neste sábado (24). Diego Lopes, que vive no país há anos e também passou a representá-lo no MMA, se deparou com Charles Oliveira, o tietou e fez questão de compartilhar o registro com seus fãs.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a sensação da companhia expressou toda sua admiração pelo ex-campeão do peso-leve (70 kg) ao conhecê-lo pessoalmente e brincou, destacando a especialidade de ambos: o jiu-jitsu. Vale explicar que 'Do Bronxs' se encontra no México para dar apoio e instruções para Daniel 'Miojo', 'Lipe Detona' e Mateus 'Bocão', seus parceiros de treino na academia 'Chute Boxe Diego Lima', que enfrentam Edgar Chairez, Victor Altamirano e Jesus Santos Aguilar, respectivamente, no sábado.

"Você olhou pra essa foto e foi finalizado. Charles, satisfação em conhecer você", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'Instagram'.