Paulo Borrachinha recebe seis meses de gancho médico após UFC 298

Depois de ter voltado de um longo hiato na carreira no último sábado (17), Paulo Costa pode ficar afastado do octógono novamente por um período significativo. Isso porque, derrotado por Robert Whittaker na co-luta principal do UFC 298, 'Borrachinha' foi suspenso preventivamente por seis meses pela Comissão Atlética da Califórnia, em virtude de possíveis lesões sofridas no combate contra o australiano.

Além de 'Borrachinha', outros oito lutadores presentes no card do evento de sábado receberam seis meses de suspensão: Henry Cejudo, Mackenzie Dern, Marcos 'Pezão', Danny Barlow, Josh Quinlan, Zhang Mingyang, Carlos Vera e o próprio Whittaker, algoz do brasileiro. A lista completa (veja abaixo) dos ganchos médicos foi divulgada pela Comissão Atlética da Califórnia ao site 'MMA Junkie'.

De acordo com o comunicado da entidade reguladora do UFC 298, o mineiro pegou 180 dias de gancho devido a uma suspeita de fratura na perna direita, além de lacerações no rosto. Vale lembrar que 'Borrachinha' e todos os atletas suspensos podem voltar a competir antes do previsto caso sejam liberados por médicos especialistas nas suas possíveis contusões.