Pantoja abre as portas para realizar revanche com Moreno ou Royval no Brasil: "Minhas crianças"

Até o momento, o UFC não oficializou o próximo compromisso de Alexandre Pantoja, mas, se depender dele, seu próximo passo na carreira já foi definido. Empolgado com a possibilidade de defender o título do peso-mosca (57 kg) pela segunda vez, no Brasil, em maio, o campeão avisa que vai observar com carinho a revanche entre Brandon Moreno e Brandon Royval, programada para acontecer neste sábado (24), no México.

Nas redes sociais do UFC Brasil (veja abaixo ou clique aqui), Pantoja abre as portas para enfrentar o vencedor da luta deste sábado, agora em sua casa, e até provoca os atletas, se classificando como pai deles. E o 'trash talk' do campeão do peso-mosca da companhia se justifica, pois possui ampla vantagem no histórico da rivalidade com a dupla. No MMA, 'The Cannibal' fez três duelos contra o mexicano e dois com o americano, vencendo todos os compromissos. Com tamanha freguesia, o brasileiro crava que vai atualizar seu cartel com um novo triunfo sobre um dos Brandon.

"Vou estar na Cidade do México para ver Royval contra Moreno, minhas crianças vão estar lutando novamente. Estou 5×0 contra os dois, mas vou estar lá, assistindo de camarote. Creio que dali vai sair minha próxima luta, mais uma revanche, seja contra o Moreno, seja contra o Royval. Tenho certeza que vou estar muito pronto para não deixar pedra sobre pedra e mostrar de uma vez por todas que esses caras não podem contra mim", declarou o campeão do UFC.