Moreno projeta possível quarta luta contra campeão Pantoja no Rio de Janeiro

Ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, Brandon Moreno tem um compromisso de extrema importância em sua carreira. Neste sábado (24), o mexicano lutará em casa contra Brandon Royval, em combate que pode aproximar o vencedor de disputar o cinturão da categoria novamente. Ciente do que o duelo pode acarretar, 'The Assassin Baby' mantém os pés no chão, mas, ao mesmo tempo, projeta um reencontro com Alexandre Pantoja, seu nêmesis no MMA.

É bem verdade que o UFC não confirma o vencedor da revanche entre Moreno e Royval na disputa pelo cinturão do peso-mosca na sequência. Mas, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), o mexicano, número um no ranking da categoria, admite o interesse em realizar a quarta luta contra 'The Cannibal' até em território hostil. Como o brasileiro escancarou o desejo de defender o título da divisão no Rio de Janeiro, em maio, Brandon, disposto a reconquistar o valioso objeto e a vencê-lo pela primeira vez, já aceitou a dura missão.

"Esse é o meu objetivo. Não sei se é o próximo passo, porque a decisão é do UFC, mas quero ganhar e ser o melhor. Se eu quiser ser o melhor, preciso do cinturão de volta. Essa é minha meta para 2024. Gosto de estar muito focado no desafio que tenho pela frente, mas entendo o que pode acontecer se eu vencer. Vi que Pantoja quer lutar no Brasil e entendo que ele é do país. Sim, você nunca sabe, a coisa é que a data está muito próxima, mas, se eu terminar a luta no primeiro round e estiver saudável, por que não? Vamos. Sou esse tipo de cara louco. Então sim, vamos cruzar os dedos. Se eu puder terminar a luta de forma saudável, podemos fazer isso", declarou o atleta.