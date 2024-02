Furioso! Chandler desafia McGregor para luta no UFC em show da WWE; veja

Sem lutar no UFC desde novembro de 2022, Michael Chandler não esconde que está à espera de Conor McGregor. Decidido a encarar o irlandês, 'Iron' provoca e o desafia constantemente. E o posicionamento mais recente do americano contra 'Notorious' aconteceu no show 'Monday Night RAW', da WWE, realizado na última segunda-feira (19), em Anaheim (EUA).

Ao ser apresentado pela locutora oficial da maior organização de pro-wrestling do mundo, Chandler, sempre à vontade com o microfone em mãos, desafiou McGregor aos gritos e de forma furiosa (veja abaixo ou clique aqui) para sua tão sonhada luta no UFC. Vale destacar que Dana White, líder da empresa, já deixou claro seu interesse na realização do duelo entre os atletas, porém se mostrou incerto quanto ao retorno do irlandês, afastado desde 2021, aos esportes de combate, especulado para acontecer no segundo semestre de 2024.

"E aí, Anaheim! Você está agora na presença do lutador do UFC mais empolgante do planeta. Ei, agora há um irlandês que está me fazendo esperar há muito tempo e ainda tenho um cara em mente! Conor McGregor, coloque seu traseiro covarde de volta no octógono! Temos alguns negócios inacabados, rapazes! Deus abençoe. Te vejo no topo!", declarou o lutador.