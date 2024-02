Fedor expressa interesse em realizar luta de boxe contra Ngannou

Sem lutar desde 2023 e aposentado do MMA, Fedor Emelianenko, de 47 anos, parece disposto a voltar à ação. Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Ushatayka', o russo expressou o interesse de atuar no boxe e desafiou um dos lutadores mais poderosos e temidos da atualidade.

Corajoso, o ex-campeão do peso-pesado do Pride ignorou a idade avançada para competir nos esportes de combate e mencionou Francis Ngannou como seu alvo. Vale destacar que o camaronês é dez anos mais novo do que 'The Last Emperor' e, depois de estrear no boxe, está fincando raízes no esporte. Caso não consiga medir forças com 'The Predator', Fedor deixa em aberto a possibilidade de se aventurar na nobre arte contra outros nomes do MMA. Inclusive, hoje é comum ver veteranos das artes marciais mistas migrando de modalidade.

"Eu posso enfrentar lutadores de MMA também. Gostaria de lutar contra Ngannou. Quero lutar boxe contra ele. Não posso mais lutar MMA, mas gostaria de lutar boxe com ele. Vi a luta dele", declarou a lenda do MMA.