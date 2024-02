Efeito Topuria! Dana White confirma intenção de realizar primeiro evento do UFC na Espanha

Tudo que Ilia Topuria planeja vem dando certo. Antes de atuar no UFC 298, o georgiano prometeu nocautear Alexander Volkanovski e garantiu que a organização realizará um evento na Espanha na atual temporada. No último sábado (17), na Califórnia (EUA), 'El Matador' cumpriu com sua palavra, se tornando campeão do peso-pena (66 kg), e viu Dana White colocar o país na agenda da companhia.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 298, o presidente da companhia confirmou a intenção de realizar um evento na Espanha, após flertar com tal ideia. Vale pontuar que, em sua história, a empresa jamais visitou o país. Como Topuria, apesar de georgiano, reside na cidade espanhola de Alicante, se encontra no topo do peso-pena, está invicto na carreira e é um dos atletas mais populares do MMA, Dana se mostra empolgado com a oportunidade de marcar o primeiro show da liga em solo espanhol.

"Tinha muitas perguntas para essa luta. Topuria nunca esteve em um main event como esse, nunca sentiu a pressão e não poderia ter lutado melhor. A luta estava esquentando. Topuria pareceu muito sólido. Quero ir pra Espanha também. Vamos para lá. Se acharmos um local, estaremos lá. Nós definitivamente vamos para a Espanha. Quem ele vai enfrentar, não sei ainda. Tenho muito respeito por Volkanovski, veremos como isso funciona. Toda vez que aparece um cara que traz um novo mercado, é sempre divertido. Nesse tempo todo, nunca fomos para a Espanha. Será a primeira vez. O quão legal pode ser isso?", declarou o cartola.