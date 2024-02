Alex Poatan reforça desejo de lutar no Brasil após liderar o UFC 300

No último sábado (17), o mistério acerca do UFC 300 foi solucionado. Dana White finalmente anunciou o choque entre Alex Pereira e Jamahal Hill como principal combate do show, programado para acontecer no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Mas o brasileiro, que sempre mostrou ter 'fome de luta', traçou um planejamento ousado para a sequência.

'Poatan' já se coloca à disposição do UFC para também liderar a edição de número 301, que será realizada no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. Vale destacar que o campeão dos meio-pesados (93 kg) e 'Sweet Dreams' revelaram que o plano da companhia era marcar a luta no Brasil, mas ela foi antecipada para sacramentar o grandioso evento. De todo modo, o brasileiro expressa o interesse em retornar rapidamente ao octógono para salvar a atração em seu país. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o atleta expôs tal vontade.

"É um passo de cada vez. Em tudo dando certo, porque luta é luta, se acontecer de eu nocautear rápido ou fizer uma luta por pontos e não me machucar. Como estávamos conversando sobre o UFC Brasil, era uma coisa meio que certa, mas não aconteceu, acho que tem possibilidade, porque o UFC gosta de me ver lutando. Acho que seria uma boa eu fazer. Se eu ganhar e não sair lesionado, com certeza pediria isso. Mas é um passo de cada vez. Primeiro, o foco é defender o cinturão e ganhar", declarou o atleta, em seu canal oficial no 'YouTube'.