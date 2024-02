Dana White se mostra impressionado com garra de Mackenzie em derrota

Ao que parece, nem tudo está perdido para Mackenzie Dern após sua participação no UFC 298. No evento realizado no último sábado (17), na Califórnia (EUA), a atleta amargou uma dura derrota para Amanda Lemos por decisão unânime, sofrendo assim o segundo revés seguido na carreira, mas saiu do octógono em alta com Dana White, presidente da companhia.

O cartola se mostrou impressionado com a garra demonstrada pela especialista em jiu-jitsu durante a luta contra Amanda. No octógono, Mackenzie sofreu com a trocação da adversária e, no segundo round, recebeu golpes tão duros, que acusou uma lesão no olho, colocando a mão no local e caindo imediatamente. Mesmo assim, Dern não se entregou e até viveu bons momentos no terceiro assalto. Portanto, Dana enalteceu a atleta por suportar tal castigo e seguir atuando até o fim do duelo.

"Estávamos convencidos de que ela tinha um orbital quebrado na luta, quando ela caiu com a mão no olho. Estávamos convencidos e ela lutou contra isso. Estou chocado que não seja. Ela é tão durona. Ela é maravilhosa", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-UFC 298.