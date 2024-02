Borrachinha perde posição no ranking dos médios com derrota no UFC 298

Sem atuar desde 2022, Paulo Costa retornou à ação com derrota no UFC 298. No evento realizado no último sábado (17), na Califórnia (EUA), o brasileiro perdeu a luta para Robert Whittaker por decisão unânime e, consequentemente, caiu no top-15 do peso-médio (84 kg), na atualização semanal do ranking divulgada pela própria empresa nesta terça-feira (20).

Antes do evento, 'Borrachinha' já estava fora do top-5 da categoria, ou seja, era o sexto colocado na tabela de classificação. Com o revés para o ex-campeão dos médios do UFC, o brasileiro se afastou ainda mais de integrar o pelotão de elite, virando o número sete do peso e sendo ultrapassado por Brendan Allen.

Consolidação de Topuria

Invicto no MMA, Ilia Topuria prometeu destronar Alexander Volkanovski no peso-pena (66 kg) e cumpriu com sua palavra. O georgiano nocauteou 'The Great' no segundo round para se tornar campeão da categoria e não parou por aí. Além de liderar a divisão, 'El Matador' passou a integrar o concorrido ranking peso-por-peso do UFC já na quinta colocação.