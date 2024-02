Strickland se mostra em choque ao saber do relacionamento entre Machine Gun Kelly e Megan Fox

Registro de Strickland no MMA

Sean Strickland, de 32 anos, é um dos lutadores mais populares e também polêmicos do MMA na atualidade. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, foi campeão do UFC e, até o momento, venceu 28 lutas e perdeu seis vezes. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Nassourdine Imavov e Uriah Hall.

I almost hit a vampire tonight... lol! They said his name is machine gun kelly.. How do you have a dope ass name and dress like a 13 goth south park character?!?

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) February 10, 2024

You guys what the fuck is going on.......... Transformers Megan Fox is with that thing..... what the actual fuck has happened to the world?! What did I miss? Is she OK? Is this man the devil? @meganfox are you ok? Do you need assistance?!

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) February 10, 2024