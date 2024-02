Cena rara! Lutador finaliza três adversários durante combate; veja

Eduardo Riego conseguiu uma façanha nos esportes de combate. Na sexta-feira (9), na Espanha, o atleta atuou na luta principal do 'Dogfight Wild Tournament 2nd Impact' e enfrentou Ivan Rullo, Manuel Morales, Tomás Canto, três adversários menores e mais leves ao mesmo tempo. Se o duelo em si é um tanto quanto difícil de acontecer, o atleta, apesar da desvantagem numérica, saiu com uma vitória ainda mais rara, finalizando o trio (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

No primeiro round, como era de se esperar, Riego encontrou dificuldade na luta e recebeu diversos golpes dos adversários. Resistente, o atleta resistiu como pôde e ameaçou o trio opositor com seu poder. No segundo assalto, a maré começou a virar para Eduardo. Mesmo sendo atacado pelos oponentes, o espanhol aproveitou o descuido de um deles e o 'apagou' ao aplicar uma guilhotina.

Vitória histórica!

Com dois contra um, Riego mostrou calma e frieza ao se defender das tentativas de finalização dos adversários. No terceiro round, o atleta aplicou novamente sua guilhotina no segundo alvo e, enquanto ajustava a posição, recebeu socos e joelhadas do rival que estava em pé. Resistente, o espanhol ignorou os ataques e fez mais uma vítima no duelo. Confiante, o lutador fez sinal para o oponente que sobrou olhar em seu olho e, quando o confronto foi reiniciado, pegou suas costas rapidamente e o finalizou via mata-leão. Como não poderia ser diferente, o público vibrou com o feito de Eduardo.