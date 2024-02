Cejudo encerra parceria de longa data com treinador durante programa do UFC

Henry Cejudo tomou decisões importantes para a luta contra Merab Dvalishvili, programada para acontecer neste sábado (17), na Califórnia (EUA), e uma delas foi surpreendente. No programa 'Countdown' para o UFC 298, disponível no canal oficial da empresa no 'YouTube', o ex-campeão do peso-mosca (57 kg) e do peso-galo (61 kg) comunicou para Eric Albarracin, treinador de wrestling, o encerramento da parceria de longa data.

A decisão de Cejudo de desligar o veterano de sua equipe para a luta contra Merab chocou a comunidade do MMA por conta do laço profissional e pessoal entre ambos. Sincero, o lutador explicou para Albarracin que gostaria de reduzir a quantidade de membros do seu time para simplificar o camp e torná-lo o mais sério possível para o importante duelo. Vale pontuar que Eric trabalha com 'Triple C' antes mesmo dele fazer sucesso nas artes marciais mistas, ou seja, desde seus áureos tempos no wrestling.

"Você esteve comigo nas minhas últimas eliminatórias olímpicas, mas, a partir de agora, só quero que você saiba que, para este camp, estou abrindo mão de treinadores específicos e isso inclui você. Às vezes, você fica muito perto de alguém e as pessoas ficam muito confortáveis. No momento, o que quero fazer no camp de luta é mantê-lo estritamente profissional", declarou o ex-campeão do UFC.