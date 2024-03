Max Verstappen conquista 1ª pole do ano no GP do Bahrein

A corrida do Grande Prêmio do Bahrein terá início às 18h00 locais (12h00 de Brasília), já à noite no pequeno país do Golfo.

Nos dois primeiros Grandes Prêmios da temporada, no Bahrein e na próxima semana na Arábia Saudita, a tradicional corrida de domingo será antecipada para sábado. É uma programação inusitada na Fórmula 1 que visa se adaptar ao Ramadã, mês de jejum muçulmano, que começa na região no dia 10 de março.

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) largará em sexto, à frente das duas McLarens, a do britânico Lando Norris e a do australiano Oscar Piastri.

O heptacampeão mundial inglês Lewis Hamilton (Mercedes), que dominou os treinos livres de quinta-feira, e o alemão Nico Hulkenberg (Haas) completam o 'Top 10'.

- E-mail anônimo gera novo debate -

Para além dos resultados da sessão, o 'caso Horner' continuou a gerar conversas no 'paddock'.