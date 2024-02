Com 4 de Júnior Santos, Botafogo goleia Aurora (6-0) e vai à 3ª fase da Libertadores

O Botafogo se classificou para a terceira fase da Copa Libertadores-2024 nesta quarta-feira (28) ao golear em casa, por 6 a 0, o boliviano Aurora, com quem havia empatado (1-1) no jogo de ida, em Cochabamba.

Júnior Santos, com quatro gols e autor do gol do time carioca na Bolívia, foi o grande destaque da partida, abrindo o placar nos minutos iniciais e com três gols no segundo tempo.

Tiquinho Soares e o venezuelano Jefferson Savarino, ambos na primeira etapa, completaram a goleada alvinegra no estádio Nilton Santos.