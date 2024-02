Djokovic amplia diferença para Alcaraz, que pode perder 2º posto no ranking da ATP

Com isso, Alcaraz perdeu 300 pontos no ranking e sua vantagem sobre Sinner, campeão do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Roterdã este ano, caiu para 535 pontos.

Thiago Wild, que continua sendo o melhor brasileiro no ranking, ganhou nove posições e agora é o número 73 do mundo, depois de ir até as quartas de final do Rio Open.

O campeão do torneio carioca, o mais importante da América do Sul, foi o argentino Sebastián Báez (21º), que também subiu nove degraus na lista, mas não conseguiu entrar no Top 20.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024:

1. Novak Djokovic (SRV) 9.855 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.805