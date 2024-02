Joselu sofre edema ósseo no tornozelo e não enfrenta o Sevilla

O atacante Joselu, do Real Madrid, sofreu um edema ósseo no tornozelo direito e está fora do jogo contra o Sevilla, no próximo domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Após exames realizados em Joselu pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticado um edema ósseo no tornozelo direito", informou o clube em um comunicado nesta sexta-feira (23).

A nota não informa o tempo de recuperação do jogador, mas segundo a imprensa espanhola, ele pode ficar afastado por três semanas.