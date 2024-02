Verstappen domina primeiro dia de testes de pré-temporada da F1

O holandês Max Verstappen, atual tricampeão mundial de Fórmula 1, fez o melhor tempo do primeiro dia de testes de pré-temporada, nesta quarta-feira (21), no circuito de Sakhir, no Bahrein.

O piloto da Red Bull superou em mais de um segundo o britânico Lando Norris (McLaren) e o espanhol Carlos Sainz, que inicia sua última temporada na Ferrari.

Sainz será substituído no ano que vem pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que não foi para a pista neste primeiro dia de testes.