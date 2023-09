Meia francês Paul Pogba é suspenso por doping

A Nado não informou a data do teste de Pogba, mas segundo a imprensa local, o jogador passou pelo controle antidoping após o jogo da Juventus com a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano, em que o francês não chegou a entrar em campo.

Se a análise da contraprova confirmar a presença da substância proibida, o meia poderá ser suspenso por até quatro anos.

Em uma mensagem enviada à AFP, a agente de Pogba, Rafaela Pimenta, indicou que "espera a reanálise e não pode ter uma opinião antes dos resultados". "O que é certo é que Paul nunca quis infringir nenhuma regra", acrescentou.

Por sua vez, a Juventus se mostrou cautelosa e se limitou a escrever que "se reserva à possibilidade de avaliar as próximas etapas do processo".

Em 27 de agosto, Pogba retornou aos gramados depois de mais de três meses afastado, no empate da Juve com o Bologna em 1 a 1, pela Serie A.

O jogador viveu uma temporada 2022/2023 para esquecer, em que participou de apenas 10 jogos do time de Turim e ficou de fora da Copa do Mundo de 2022 por conta das lesões.