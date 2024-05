Neymar 'se vinga' de pegadinha e fura pneus do carro de Renan Lodi; veja

Neymar mostrou seu 'lado vingativo' contra Renan Lodi, seu colega de equipe no Al-Hilal.

O que aconteceu

Neymar furou pneus do carro de Renan Lodi. O camisa 10 do Al-Hilal compartilhou em seu perfil no Instagram vídeo do momento, com a legenda "Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites".

O jogador também postou imagem do carro em cima do macaco, sem pneus do lado esquerdo. Até o momento, Lodi não respondeu publicamente ao trote do companheiro de equipe.