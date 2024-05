Alcaraz sofre com #176 do mundo, mas vai à terceira fase em Roland Garros

A segunda rodada de Carlos Alcaraz no torneio de Roland Garros provou-se bem mais complicada do que o esperado. Além de perder um set para o holandês qualifier Jesper de Jong, número 176 do mundo, o espanhol esteve uma quebra atrás no set inicial e precisou de nove break points para converter um e vencer o segundo set. No fim, porém, o espanhol de 21 anos virou o placar também do quarto set, evitando um fim de jogo nervoso, e saiu da Quadra Philippe Chatrier com uma vitória por 6/3, 6/4, 2/6 e 6/2, avançando à terceira rodada no torneio.

Campeão do US Open de 2022 e de Wimbledon em 2023, o ex-número 1 do mundo tenta este ano dar um passo a mais em Roland Garros. No ano passado, Alcaraz alcançou as semifinais e fazia uma partida de altíssimo nível contra Djokovic, mas teve cãibras no começo do terceiro set e não conseguiu continuar competindo em igualdade de condições com o sérvio, que acabou levantando o troféu do torneio francês pela terceira vez na carreira.

Carlitos também é o favorito das casas de apostas para conquistar o título deste ano. Na próxima rodada, valendo uma vaga nas oitavas de final, ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre o americano Sebastian Korda (#28) o sul-coreano Soonwoo Kwon (#494).