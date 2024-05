Quem é a tenista dona de fortuna maior que Nadal, Federer e Djokovic juntos

A tenista Emma Navarro tem 23 anos e ainda não faz parte do top 10 feminino no circuito do WTA, mas ultrapassa nomes como Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic em outro quesito.

Tenista mais rica do mundo

A norte-americana tem uma fortuna estimada em US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,5 bilhões), segundo levantamento feito pelo jornal The Mirror. A quantia transformou Emma na tenista mais rica do mundo.

O patrimônio da atleta supera o que Federer, Nadal e Djokovic acumulam juntos: eles somam uma fortuna de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,1 bilhões) — o suíço lidera a lista envolvendo o trio, com US$ 550 milhões (R$ 2,8 bilhões) no "bolso".