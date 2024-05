Golfista morto aos 30 anos viveu drama com mãe e lutava contra depressão

Faturou seu primeiro torneio internacional de golfe em 2006, já adolescente. Ele foi campeão mundial júnior três vezes (uma vez na categoria até 12 e duas vezes até 14 anos), e se profissionalizou em 2017.

Ganhou projeção mundial em 2017, quando conquistou um troféu no PGA Tour. A entidade é a principal organização de golfistas profissionais do mundo.

Nos últimos anos, acumulou problemas de ansiedade e depressão. O atleta chegou a falar sobre o problema em diferentes entrevistas para a mídia norte-americana. Em uma delas, no início do ano passado, citou o apoio da família como fundamental em sua recuperação.