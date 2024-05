Brasil fecha quali 100% e terá seis atletas nas simples em Roland Garros

Os quatro brasileiros que começaram o torneio classificatório de Roland Garros venceram seus três jogos e avançaram à chave principal. Assim, Thiago Monteiro (#84 do mundo), Felipe Meligeni (#136), Gustavo Heide (#174) e Laura Pigossi (#119) juntam-se a Thiago Wild (#58) e Beatriz Haddad Maia (#14), que já estavam garantidos no quadro, formando um grupo de seis tenistas brasileiros que competirá nas simples no slam do saibro.

O qualifying terminou nesta sexta-feira, com mais três vitórias brasileiras. Primeiro, Meligeni superou o português Jaime Faria (#183) por 6/4 e 6/2. Pouco depois, foi a vez de Thiago Monteiro derrotar o espanhol Daniel Rincón (#226) por 6/4 e 6/2. Por último, Pigossi despachou a romena Cristina Dinu por 6/2 e 6/2. Heide terminou o quali ontem, quando bateu o italiano Matteo Gigante (#137) por 6/3 e 6/2. Ele, Laura e Felipe disputarão pela primeira vez a chave principal do torneio francês.

O Brasil não tinha quatro tenistas na chave principal masculina de Roland Garros desde 2009, quando Thomaz Bellucci entrou direto, Marcos Daniel e Franco Ferreiro furaram o quali, e Thiago Alves entrou como lucky loser (tenista que perde na última fase do qualifying, mas herda um lugar na chave graças a alguma desistência).