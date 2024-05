A uma semana de Roland Garros, Alcaraz e Swiatek lideram cotações

Após Roma, as cotações das casas de apostas para a chave feminina de Roland Garros estão assim 👇



Iga é favoritíssima e todo mundo sabe por quê.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, número 13 do mundo, está entre as 15 mais cotadas em quase todas as casas de apostas conhecidas - o que condiz com seus resultados recentes. Bia disputou apenas dois torneios de saibro na Europa, e alcançou as quartas de final em Madri e foi eliminada na terceira fase em Roma. Ela ainda joga o WTA de Estrasburgo, na França, nesta semana.

No circuito masculino, o favoritismo de Alcaraz em relação aos outros principais candidatos é muito menor. Isto acontece porque os principais nomes do começo de temporada não brilharam no saibro europeu e tiveram problemas físicos. O próprio Alcaraz, campeão de Indian Wells, só jogou um evento sobre pó de tijolo: foi em Madri, e acabou eliminado nas quartas de final pelo russo Andrey Rublev. Depois disso, por causa de uma lesão no braço direito, ficou fora do Masters 1000 de Roma.

Novak Djokovic, o segundo mais cotado, também deixou a desejar. Primeiro, teve problemas físicos no Masters 1000 de Monte Carlo, onde foi superado pelo freguês Casper Ruud nas semifinais. Depois, no Masters de Roma, fez uma péssima apresentação na terceira rodada - cerca de 48h depois de levar uma garrafada acidental na cabeça - e acabou eliminado pelo chileno Alejandro Tabilo.

Jannik Sinner, campeão do Australian Open deste ano e forte candidato a sair de Roland Garros com o posto de número 1 do mundo, também fez pouco no saibro europeu. Parou na semifinal em Monte Carlo, superado pelo grego Stefanos Tsitsipas, e abandonou o Masters de Madri por um problema no quadril. Sinner também ficou fora de Roma por causa da lesão, e sua participação em Roland Garros ainda não está confirmada.