Surfistas de ondas gigantes viajam com jet-skis para ajudar pessoas no RS

Um grupo de surfistas de onda gigantes, que conta com Pedro Scooby e Lucas Chumbo, viajou de carro para o Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de pessoas em situação crítica.

O que aconteceu

O grupo de onze pessoas viajou em carros e está levando jet-skis para ajudar no resgate de pessoas ilhadas. Eles saíram do Rio de Janeiro nesta tarde e o tempo de viagem até o Rio Grande do Sul é de 18 horas.

Além dos jet-skis, eles estão levando 15 filtros portáteis que tornam qualquer água potável. O filtro é um projeto do surfista Jon Rose, inspirado em uma experiência de seu pai, que criou uma ONG na África focada em ensinar populações carentes a coletar água da chuva e filtrá-la.