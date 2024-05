Buscas por aulas de tênis aumentam 245% após filme com Zendaya

Nada como um lançamento hollywoodiano, uma grande campanha publicitária e uma estrela adolescente para mexer com os costumes da sociedade. O filme em questão é Rivais (Challengers, no título original), lançado no fim de abril e com a badalada Zendaya (a MJ dos últimos filmes do Homem-Aranha) no papel principal.

A película conta a história de Tashi, uma antiga promessa do tênis que se torneou treinadora e fez de seu marido um campeão. No entanto, durante uma fase ruim, ele precisa enfrentar seu ex-melhor amigo e também ex-namorado de Tashi. Elementos de triângulo amoroso, competição, personagens interessantes... Dá para entender por que o interesse por "Rivais" é muito maior do que apenas fãs de tênis.