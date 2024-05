Alcaraz espera se livrar de lesão em busca por primeiro título em Roland Garros

No entanto, desde então, Alcaraz perdeu seu posto de número um e chega a Roland Garros tendo tido uma preparação longe do ideal depois que uma lesão interrompeu sua participação em quadras de saibro neste mês.

O jovem de 21 anos desistiu do Masters de Monte Carlo e do Aberto de Barcelona devido a uma lesão no antebraço e, embora tenha tentado manter o título em Madri, sendo eliminado nas quartas de final, mais tarde não participou do Aberto da Itália.

"Senti um pouco de dor depois de jogar em Madri, um desconforto no braço... Fiz alguns testes e tenho um edema muscular no pronador redondo (músculo do antebraço), consequência de minha recente lesão", disse Alcaraz ao se retirar do Aberto da Itália.

"Preciso descansar para que eu possa me recuperar e jogar 100% sem dor."

Alcaraz é um dos vários competidores que chegam à versão mais imprevisível do Aberto da França nos últimos anos.

Rafa Nadal, campeão por 14 vezes, está chegando ao fim de sua carreira e já passou do seu melhor momento devido a lesões, enquanto Djokovic foi eliminado do Aberto da Itália devido a náuseas e tonturas após ser atingido na cabeça pela garrafa de água de um fã.