Sem Kroos, apenas quatro alemães do 7 a 1 seguem jogando; veja quais

O meia Toni Kroos se tornou mais um "desfalque" para o time alemão que aplicou 7 a 1 na seleção brasileira pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. O jogador do Real Madrid anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira (21) e se juntou a outros seis titulares da Alemanha naquela partida. A seleção alemã acabou campeã daquela edição do Mundial.

O que aconteceu

Entre os titulares do 7 a 1, apenas Neuer (38), Boateng (35), Hummels (35) e Thomas Muller (34) seguem atuando. O goleiro e o meia-atacante defendem o Bayern de Munique, enquanto Hummels atua no Borussia Dortmund e Boateng joga no Salernitana (ITA).

Já Toni Kroos pendurará as chuteiras após a Eurocopa, realizada entre junho e julho deste ano. O meia fará seu último jogo pelo Real Madrid na final da Liga dos Campeões, em 1º de junho, contra o Dortmund.