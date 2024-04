F1: Ferrari 'abandona' vermelho e terá pintura azul no GP de Miami

A equipe escolheu dois tons de azul para a pintura especial: La Plata e Dino. O primeiro, mais claro, é uma alusão à cor utilizada por Alberto Ascari durante os títulos mundiais de 1952 e 1953, primeiros da Ferrari na F1. O segundo tom, mais forte, também já foi visto em pilotos da escuderia ao longo dos anos, mais recentemente em Clay Regazzoni, em 1974. Desde então, os macacões são vermelhos.

A Ferrari já correu com pintura azul nos Estados Unidos. Isso aconteceu nas duas últimas etapas do campeonato de 1964, uma em Glen Watkins (Nova Iorque) e a outra na Cidade do México. O britânico John Surtees e o italiano Lorenzo Bandini representavam a equipe na ocasião.

Pintura azul e branca utilizada pela Ferrari nos últimos GPs da temporada de 1964 da F1 Imagem: Bernard Cahier/Getty Images

A pintura especial da Ferrari será divulgada na Flórida, dias antes do GP de Miami. A data específica ainda não foi anunciada. A primeira corrida da temporada nos Estados Unidos está marcada para 4 de maio, às 17h (de Brasília).