Minas é campeão da Superliga feminina e aumenta freguesia do Praia Clube

Partida contou com dez jogadoras convocadas por José Roberto Guimarães para a Liga das Nações. Pelo Praia, foram chamadas levantadora Claudinha, a líbero Natinha, a central Adenízia. As opostas Tainara e Kisy, a ponteira Pri Daroit, as centrais Thaisa, Julia Kudiess, Carol Gattaz e a líbero Nyem são as representantes do Minas.

Como foi o jogo

Jogo começou equilibrado, e Minas venceu o primeiro set por diferença mínima. Conforme esperado, Minas e Praia Clube disputaram cada ponto, mantendo o confronto empatado até os 15 pontos. O Minas, porém, conseguiu embalar uma sequência de dois pontos seguidos e conseguiu segurar a vantagem até o fim da parcial, fechando em 25 a 23.

Praia embalou no fim do segundo set e deixou tudo igual. Com dificuldades para segurar Penha no bloqueio, o time de Uberlândia contou com uma inspirada Monique para colocar as bolas no chão e empatar a final. Atrás no placar em 17 a 18, o Praia Clube fez quatro pontos seguidos e encaminhou a vitória por 25 a 21.

Embalado por Thaísa e Penha, o Minas voou no terceiro set e encaminhou o título O time de Minas mostrou que não é tricampeão atoa. Com uma Thaísa vibrante, uma Penha acumulando pontos e o bloqueio encaixado, a equipe de Nicola tomou conta da parcial desde os primeiro pontos, vencendo por 25 a 16.

Minas não se abalou com um Praia que foi para o tudo ou nada e sacramentou o título. Precisando da vitória para seguir vivo na briga pela taça, o Praia Clube fez um jogo agressivo e chegou a liderar o placar em momentos do set. Do outro lado da quadra, porém, o Minas soube administrar a partida e confirmar o título.