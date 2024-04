Queda de ciclistas causa mega engarrafamento em etapa na Bélgica; veja

O acidente ocorreu a 100 quilômetros do fim da prova, um acidente entre três ciclistas, William Junior Lecerf (equipe Soudal Quick-Step), Toon Clynhens (Flandres-Baloise) e Chris Hamilton (DSM-PostNL) acabou por prejudicar um pelotão que tinha, ao todo, sessenta ciclistas. Entre eles, nomes do calibre do belga Mathieu Van der Poel, o francês Valentin Madouas, além do britânico Thomas Pidcock e do colombiano Santiago Buitrago, que estiveram no pódio da Liege-Bastogne-Liege no ano passado. Veja o acidente:

Após a queda coletiva, a ponta do pelotão se aproveitou para disparar na frente, especialmente a equipe UAE, do esloveno Tomaj Pogacar, mas mais tarde, na reta final da prova, o belga conseguiu reduzir a distância e chegar próximo ao grupo dos líderes para a disputa do título da prova. Por outro lado, boa parte do pelotão de sessenta ciclistas envolvidos na paralisação do acidente, perderam tempo na disputa e tiveram de correr atrás.