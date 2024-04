F1: Norris admite 'várias surpresas' com segundo lugar no GP da China

Estratégia certeira. Para garantir a segunda posição, Norris e a McLaren apostaram em apenas um pit stop, feito durante a entrada de um dos safety cars. Mesmo sem conseguir ameaçar Verstappen após as relargadas, o piloto inglês não foi ameaçado pelos terceiros colocados - Leclerc e, depois, Pérez.

Estou surpreso, feliz pela equipe, um bom pit stop. Não esperava a corrida que tivemos hoje. Consegui controlar os pneus. Foi melhor que hoje. Bom dia, bons pontos, bom pódio. Um grande dia. Fiquei surpreso por muitas coisas. O ritmo da Ferrari não estava bom e o nosso, comparado com o da Red Bull, estava muito bom. Estava previsto para eu não subir ao pódio, mas foi muito bom. Imaginava a Ferrari no retrovisor. Tudo indicava que a gente ia terminar atrás delas, mas eu estava errado

Lando Norris, após o segundo lugar no GP da China