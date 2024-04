Nadal volta ao circuito após 103 dias e vence em Barcelona

Em Barcelona, na quadra que leva seu nome, Nadal começou a partida de forma tímida, sacando mais fraco do que o habitual e cometendo uma dupla falta no segundo ponto. Aos poucos, porém, encontrou um nível de tênis sólido o bastante, quebrou o saque de Cobolli no quarto game e, pouco depois, abriu 4/1. Rafa dominava o jogo do fundo de quadra e, com mais uma quebra no sexto game, fez 6/2 sem problemas.

Rafa finalmente teve seu saque ameaçado no primeiro game do segundo set, mas se salvou com uma curtinha indefensável. Em seguida, após uma espetacular paralela de forehand, quebrou Cobolli para abrir 2/0.

O italiano ainda esboçou uma reação, finalmente quebrando Rafa no terceiro game, mas Nadal voltou a se impor pouco depois, abrindo 4/1 no placar. Mesmo sem forçar o saque, o espanhol manteve a vantagem até fechar a partida.