Maior revanche do boxe feminino é anunciada em evento Tyson x Paul

A revanche entre a irlandesa Katie Taylor e porto-riquenha Amanda Serrano foi anunciada como luta co-principal no evento de boxe que terá Mike Tyson x Jake Paul.

O que aconteceu

O segundo confronto entre as lutadoras terá o cinturão das superleves em jogo — Serrano saltará duas categorias para o embate. O evento será realizado no dia 20 de julho, um sábado, no AT&T Stadium, em Arlington, nos EUA. Serão 10 rounds de dois minutos cada.

A luta é considerada a revanche mais aguardada da história da modalidade. Em 2022, Taylor saiu vitoriosa na decisão dividida em um embate que foi icônico — tendo sido eleito a 'Luta do Ano' pela revista Sports Illustrated. Ambas são referências no esporte e campeãs mundiais.