UFC 300 card completo: veja todas as lutas e onde assistir ao vivo

Saiba onde assistir ao vivo

O UOL Esporte vai transmitir as três primeiras lutas do card preliminar a partir das 19h no Youtube.

O UFC 300 poderá ser acompanhado ao vivo na íntegra no UFC Fight Pass, plataforma de streaming do Ultimate.

Card principal - a partir de 0h

Alex Poatan Pereira x Jamahal Hill - Peso meio-pesado - luta pelo cinturão

Zhang Weili x Xiaonan Yan - Peso-palha - luta pelo cinturão

Justin Gaethje x Max Holloway - Peso-leve - luta pelo cinturão BMF

Charles "do Bronx" Oliveira x Arman Tsarukyan - Peso-leve

Bo Nickal x Cody Brundage - Peso-médio

Card preliminar - a partir de 19h