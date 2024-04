Pistorius é voluntário em igreja e mora com tio após liberdade condicional

O ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius leva vida pacata e tem dificuldade para arrumar emprego após ter liberdade condicional concedida pela justiça da África do Sul.

O que aconteceu

Em três meses livre, Pistorius viva na mansão de seu tio Arnold. O local é uma casa luxuosa de três andares em Pretória. O ex-atleta recebeu liberdade em janeiro deste ano após cumprir nove anos de prisão pelo do assassinado de sua namorada, Reeva Steenkamp, em 2013.

Nesse período, novos problemas surgiram para Pistorius depois que seus antigos amigos não fizeram contato e ninguém o ajuda a encontrar trabalho. Essas informações são do jornal americano The New York Post.