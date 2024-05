Calderano supera estreia do WTT Champions de Chongqing

Vindo do título do WTT Contender do Rio, Hugo Calderano estreou com vitória no WTT Champions de Chongqing, na China, na manhã desta sexta-feira (31). O brasileiro superou o sueco Truls Moregard por 3 sets a 1 (7/11, 11/3, 11/7 e 13/11) para avançar às oitavas de final do torneio de tênis de mesa. Bruna Takahashi também jogou no dia, mas perdeu para a japonesa Hina Hayata por 3 a 0 (11/5, 11/8 e 11/9).

Hugo fez uma partida crescente contra Moregard. Ele cometeu muitos erros no primeiro set, o que o fez sair derrotado em 11/8, mas ajustou seu jogo a partir da parcial seguinte e foi dominante para vencer o set por 11/3. O brasileiro se manteve firme e ganhou a terceira parcial por 11/7. Já no quarto set, chegou a desperdiçar cinco match points, mas fechou em 13/11.

Um evento de nível WTT Champions reúne os 30 melhores colocados do ranking mundial. Hugo Calderano, que foi vice-campeão do WTT Champions Incheon neste ano, aparece na sexta colocação do ranking mundial, enquanto Truls Moregard é o número 20. Garantido nas oitavas de final, o brasileiro vai duelar contra o alemão Dimitrij Ovtcharov (14º), neste sábado (1º), às 04h05 (horário de Brasília).