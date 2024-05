Doncic e Irving brilham, Dallas arrasa Timberwolves e decide NBA com os Celtics

O abraço entre Luka Doncic e Kyrie Irving restando 2 minutos e 58 segundos para o fim do quinto jogo entre os Mavericks e os Timberwolves foi a resposta que muitos queriam saber na NBA. A contratação do veterano de 32 anos causou desconfiança de que a dupla não daria certo e eles provaram o contrário nesta quinta-feira. Com 36 pontos de cada, o Dallas conquistou o título da Conferência Oeste ao fechar a série em 4 a 1, com vitória arrasadora sobre o Minnesota no Target Center, em Minneapolis, por 124 a 103 - chegou a ter 36 de frente. A partir do dia 6, a equipe do Texas define o título contra o Boston Celtics, campeão do Leste. Target Center

Aos 25 anos, Doncic terminou como o MVP (Jogador Mais Valioso) da final do Oeste. Um prêmio merecido pela campanha nos playoffs, coroada com atuação de gala no quinto jogo. O ala-armador esloveno anotou impressionantes 20 pontos somente no primeiro quarto - realizou o feito somente pela segunda vez na carreira - para deixar a vitória e o fechamento da série bem encaminhados.

"Ele deixou seus companheiros saberem que chegou a hora e que eles precisam ir além", disse o técnico Jason Kidd. "Doncic enviou os convites e todos vieram", continuou o técnico, presente como jogador na última final do Dallas na NBA, em 2011, na qual a equipe foi campeã diante do Miami Heat (4 a 2).