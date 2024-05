Cuca comenta derrota do Athletico-PR na Sul-Americana: "Difícil de explicar"

Apesar da derrota, Cuca valorizou o longo período de treinamentos do Athletico-PR.

"Quando se para um tempo assim, não é só o resultado que se deve avaliar. Hoje saíram todas as jogadas que treinamos. Agora vamos administrar esse mau momento. Os mesmos jogadores que estão hoje caídos e vaiados, são os que podem conquistar mais uma vitória domingo e se manter na liderança do Brasileiro. Temos que levantar a guarda para fazer um grande jogo. E é nessa hora que aparece o trabalho do treinado", explicou.

Com o resultado, o Athletico-PR se manteve com 12 pontos, caindo para a segunda colocação do Grupo E. O Sportivo Ameliano, por sua vez, chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança.

Nos playoffs, o Furacão enfrentará algum time que ficar com a terceira posição da fase de grupos da Copa Libertadores. Caso classifique, se juntará aos outros times nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Agora, o Athletico-PR passa a focar no jogo contra o Fortaleza, marcado para o próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), sendo válido pelo Campeonato Brasileiro.