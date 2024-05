Em despedida do Palmeiras, Endrick cita expectativa para Copa América: "Focado em fazer bom campeonato"

O atacante Endrick encerrou um ciclo no Palmeiras na noite da última quarta-feira ao fazer seu último jogo com a camisa da equipe, no empate sem gols contra o San Lorenzo, no Allianz Parque. Aos 17 anos, Endrick já se prepara para sua primeira Copa América com a Seleção Brasileira.

"Estou pensando na Copa América e estou focado em fazer um bom campeonato, ajudar a equipe. É um novo ciclo, uma nova era na Seleção. Vou tentar ajudá-los de qualquer forma possível. Vamos para os Estados Unidos e se Deus quiser se sagrar campeões e fazer a felicidade de todos os brasileiros", disse à Paramount+.

Endrick foi convocado pelo técnico Dorival Júnior mais uma vez. Antes da Copa América, o Brasil faz amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente. A Cria do Verdão se junta à deleção em Orlando, nos Estados Unidos nos próximos dias.