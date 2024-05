Sexo em gravação, bafo: o namoro polêmico entre José de Abreu e Maria Zilda

Maria Zilda também retratou a relação com Abreu em seu livro "A Caçadora de Amor". Na obra, a atriz alega que não sabia que na época o ator era casado com a atriz Nara Keiserman, por isso viveu o "namorico" com o famoso.

Eu não sabia que ele era casado. Fomos apresentados e é aquela coisa de cinema, de locação. Você está lá um mês com a pessoa, acaba tendo um namorico. Maria Zilda Bethlem

Atriz afirmou em live com Murilo Rosa em 2020 que Abreu tem bafo e daí surgiu a discórdia entre os dois. Segundo a atriz, o artista bebia muito, inclusive durante as filmagens, e também fumava. Ela reclamou que era difícil gravar cenas de beijo com ele. "Quando era cena de beijo? Porra, a pessoa que fuma pra caramba. Sabe?", exclamou. "A pergunta foi: 'Você já beijou alguém com bafo?' Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado. Já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável. Zé era um bicho."

José de Abreu se irrita com Maria Zilda

As declarações de Bethlem sobre o suposto mau hálito de Abreu foram feitas em 2020, mas ele só se manifestou na terça passada (28). O ator soltou o verbo, acusou a atriz de mentir deliberadamente e afirmou que ela traiu o marido com ele "por anos" depois da novela "Bebê a Bordo" (1988) — trama em que ela reclamou do bafo.

Abreu sugeriu que atriz tinha o "nariz prejudicado" e afirmou que "cansou de ser acusado por uma fracassada". "Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido".