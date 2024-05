Flamengo soma 5 jogos sem perder para o Vasco

Vasco e Flamengo disputam um dos confrontos mais esperados da rodada do final de semana do Brasileirão. O clássico envolve um tabu importante: o Rubro-Negro da Gávea soma 5 jogos de invencibilidade contra o adversário de domingo, no estádio do Maracanã.

A última vitória do Vasco no confronto aconteceu em março do ano passado. Na ocasião, triunfo por 1 a 0, com gol de Puma Rodríguez, contra o adversário que ainda era dirigido por Vitor Pereira.