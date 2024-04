Pilotos devem ter reunião longa e debater “vespeiro” após “punição piada”

Outros pilotos, como Leclerc, concordaram com o alemão. O piloto da Ferrari disse que jogar com a velocidade para se defender, como Alonso fez - ele diminuiu marchas bem antes do ponto de freada da curva, depois voltou a acelerar, e com isso Russell ficou muito próximo da Aston Martin e perdeu o controle do carro - é normal, mas não no nível executado pelo espanhol.

Mas isso não é um consenso. Para Lando Norris, Alonso não deveria ser punido. "O que ele fez foi estranho e extremo, mas não acho que seja nem de perto um brake test (quando o piloto freia inesperadamente). Na minha opinião, George deveria estar preparado. Ele teve tempo para ver o que estava acontecendo."

O piloto da Mercedes, por sua vez, disse que foi importante que tenha havido uma punição para "evitar que virasse um vespeiro", ou seja, que outros pilotos começassem a usar táticas semelhantes em vários pontos da pista.

São tantos pontos de vista que ficou claro que o assunto não morre por aqui. Vários pilotos disseram em Suzuka que vão levar a questão para a reunião da qual participam todos eles, representantes das equipes e a direção de prova, e que acontece após os treinos livres de sexta-feira.

Alonso, contudo, não é um deles. "Eu quero que a reunião seja rápida porque quero voltar logo para me reunir com meus engenheiros para melhorar o carro", disse ele. "Continuo não entendendo a punição porque você não é obrigado a pilotar 57 voltas exatamente da mesma maneira."

E a discussão não será somente sobre o motivo da punição, mas também sua aplicação, como explicou Leclerc. "Eu não acho que seja justo termos punição com perda de tempo. Ele levou 20s e perdeu duas posições. Se tivesse acontecido um Safety Car, ele teria perdido várias posições, e isso é sempre algo que não podemos controlar. O mais justo seria ter punição de posições ao invés de tempo."