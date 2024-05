Queda do voo 447 deixou traumas em famílias de vítimas: 'Desistiu de viver'

Renato Cotta perdeu a filha e o genro no acidente do voo Rio-Paris 447, em 2009. Em novo documentário do Globoplay, "Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447", o professor lamenta o trauma. "Muitas pessoas sucumbiram. Quando você tem um acidente desses, não são só as 228 vítimas. Se perde muito mais gente."

'Desistiu de viver'

Renato perdeu a filha, Bianca Cotta, 25, e o genro, Carlos Eduardo Lopes de Mello, 33. Eles tinham se casado na noite anterior ao acidente e iam passar a lua de mel em Paris.

Bianca era formada em medicina e estava prestes a iniciar a residência em dermatologia. Já Carlos Eduardo era procurador federal e trabalhava na Comissão de Valores Mobiliários do Rio de Janeiro